Scollata e scosciata, sexy Marcuzzi all'Isola. Ma il micro-abito già usato

Scollata e scosciata. Alessia Marcuzzi si presenta così alla settima puntata dell'Isola dei Famosi. L'abito è quello indossato per la sfilata di Donatella Versace come la stessa conduttrice rivela in un post su Instagram: "E questa sera all’Isola, un omaggio a Donatella Versace. Questo è il look che ho indossato per la sua strepitosa sfilata!".