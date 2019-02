Lo spacco è super inguinale. Al party degli Oscar senza mutande

Kendall Jenner è una delle top model più in voga del momento e al party Vanity Fair degli Oscar 2019 ha sfoggiato un abito dagli spacchi inguinali che non è passato inosservato. Ma la foto che ha fatto il giro del mondo è lo scatto che la ritrae sul red carpet insieme al padre Caitlyn. Caitylin Jenner è nata con il nome di William Bruce Jenner: negli Usa è uno dei personaggi più famosi dopo che ha parlato senza tabù del suo percorso di transizione. Nel 2015, all’età di 66 anni è diventato transgender e ha raccontato tutto nel documentario "I Am Cait".