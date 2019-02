Fuochi d'artificio e bandiere rosse, antagonisti in piazza per Verbano

"Palestra popolare Valerio Verbano" e "Tufello antifascista". Sono gli striscioni in testa al corteo per ricordare Valerio Verbano, il giovane militante di sinistra ucciso nel 1980. Un corteo è partito da via Monte Bianco, dove abitava il giovane, per sfilare attraverso i quartieri di Tufello e Montesacro. "Contro il razzismo di Stato e la guerra ai poveri connettiamo le resistenze", è lo slogan scelto per la manifestazione. Fuochi d'artificio e cori contro il governo hanno scandito la manifestazione.