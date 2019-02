Rogo devastante, i volontari della Protezione civile restano senza mezzi

Questa notte un incendio doloso ha distrutto tutti i mezzi privati e quelli dati in comodato d’uso dalla Regione Lazio nella sede operativa di una associazione di Protezione Civile in via Ildebrando della Giovanna, zona Massimina. A dare l’allarme una passante spaventata dal fumo e dalle fiamme che hanno reso inutilizzabili i mezzi di volontari operativi da trent’anni nelle zone più difficili.