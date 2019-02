Dal cassonetto ai mercatini. Ecco il deposito dei "rovistatori"

Un vero e proprio magazzino di merce illegale destinata ai mercatini "del rubato" della Capitale. Ad individuarlo, in un sottovia del Tintoretto, nei pressi del parco delle Tre Fontane, la Polizia Locale di Roma Capitale, Reparto Pics (Pronto Intervento Centro Storico), nel corso degli interventi finalizzati al ripristino del decoro urbano. Un deposito in piena regola di materiali vari, accatastati ed in parte già confezionati per la successiva vendita, perlopiù di ciarpame, oggetto di verifiche quotidiane da parte degli agenti. Denunciate 7 persone di nazionalità romena e sequestrati oltre 150 chili di materiale ferroso e di altro genere.

Il personale del Pics, insospettito da alcuni movimenti da parte di persone dedite al rovistaggio all'interno dei cassonetti, ha avviato una serie di indagini che hanno condotto all'individuazione del sito, dove tutto il materiale prelevato dai contenitori dei rifiuti veniva accatastato e selezionato in attesa della successiva distribuzione. Le merci venivano nascoste nel sottopassaggio per poi procedere, durante le ore notturne, alle attività volte a selezionare e preparare gli oggetti per la successiva rivendita illegale. Rinvenuti numerosi sacchi suddivisi per tipologia di articoli: dai capi di abbigliamento e accessori fino alle apparecchiature informatiche. Durante l'operazione sono stati controllati 6 automezzi ed un veicolo è stato posto sotto sequestro per documenti contraffatti.