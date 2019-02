Live hot e look estremi, la notte degli Oscar della musica

Grammy Awards e Girl Power. Allo Staples Center di Los Angeles si è svolta la 61esima cerimonia di premiazione degli Oscar della musica e le donne hanno fatto incetta di premi. Cardi B è entrata nella storia: è la prima donna a vincere un Grammy per il miglior album rap. Lady Gaga si è portata a casa ben tre premi che sono l’anticamera dell’Oscar per il film “A star is born”. Riconoscimento anche per la bella e brava Dua Lipa “Best New Artist”. Ariana Grande era assente in polemica con il produttore Ken Ehrlich accusato di averla costretta a non presentarsi, ma ha ricevuto comunque il premio “Best Pop Vocal Album”. Sul palco ad animare la serata Jennifer Lopez, Alicia Keys, Jada Pinkett Smith e Michelle Obama.