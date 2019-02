Morticia, Dracula e il Padrino. Per fortuna c'è Michelle

Aneliamo il colore. Ce lo sognamo di notte. Vorremmo stupirci, rimanere scioccati, magari. Ma nulla. Non c'è verso di rimanere con la bocca aperta. È tutto così, irrimediabilmente, piatto. Fortuna che c'è Michelle. Sempre di nero vestita, eh. Per carità! Ma, almeno, è tutta un'altra storia.

CLAUDIO BAGLIONI: 6

L'avevamo già detto: meglio del classico smoking della prima serata non sarebbe riuscito a fare. E così è stato. Scontato. E luccicante.



VIRGINIA RAFFAELE: 5

Che noia questo nero, mamma mia! Sempre più Morticia. Nell'abito, nel trucco e pure nel parrucco. Lugubre.



CLAUDIO BISIO: 7

Basta con i colpi testa. Basta con le cose strane. Velluto nero, papillon e via! Nei ranghi.



ACHILLE LAURO: 5

Un po' ti vien voglia di toccare ferro e munirti di collana d'aglio, con tutto quel nero lucido e la giacca-frac. Fortuna che c'è il ragno maxi appuntato al collo. Dalla Transilvania.

EINAR: 3

Ladro di giacca. Mezza. Pare che Bisio si sia molto arrabbiato: la giacchina corta dorata a metà di Einar ha fatto concorrenza alla sua mise della prima serata. Copione.

IL VOLO: 3

Un po' «Happy days», un po' finti bikers della domenica. Male assortiti.

ARISA: 6

Meglio il nero del bianco. Meglio i pantaloni della minigonna. Coperta è meglio. Autocensurata.

FIORELLA MANNOIA: 6

Il completo maschile tutto nero - e come ti sbagli? - è elegante. Giusto per la sua età e per il suo stile. Senza colpi di scena.

NEK: 4

La giacca gessata con i rigoni e le spalle anni Ottanta è un pugno in tutti e due gli occhi. Boss di provincia.

DANIELE SILVESTRI: 7

I pantaloni di pelle neri, la t-shirt black e la giacca grigia sfilacciata. Così stiloso Silvestri non si era mai visto. Finto logoro.

MICHELLE HUNZIKER: 8

È vestita anche lei di nero. Ma almeno i capelli biondi creano il contrasto. Frizzante, scoppiettante, elegante. Sexy. Simpatica. Il corpetto di paillettes dalla linea tonda le dona. La gonna vaporosa di tulle a un certo punto vola via, lasciando spazio ai pantaloni-tuxedo dalla linea a sigaretta. Avrebbe potuto osare qualche colore. Ma... va bene così. Perdonata.

EX OTAGO: 3

Il calzino bianco e il mocassino. Di jacksoniana memoria. Meglio l'originale.

MARCO MENGONI: 4

L'effetto emulazione contagia anche lui, sempre super-fashionista. Fino a ieri sera. Abito nero una taglia in più e camicia bianca. Sbagliato.