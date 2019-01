Rugby e cultura: musei gratis per chi vedrà l'Italia allo stadio

Grande rugby, ma non solo. Il 6 Nazioni a Roma, dal 5 febbraio del 2000 ad oggi, è sempre stato molto di più: festa, divertimento, incontro gioioso di culture. E proprio la cultura, di cui la Capitale è permeata in ogni suo angolo, ha assunto nelle ultime stagioni una centralità nell’offerta di FIR e dei propri partner, sempre impegnati a garantire la più affascinante ed ampia esperienza possibile alle decine di migliaia di appassionati provenienti da tutta Italia e tutta Europa per le gare dello Stadio Olimpico. Varato nel 2016, il progetto FIR “IV Tempo Rugby e Cultura” costituisce un contenitore ideale di tutte quelle iniziative, culturali e sociali, volte ad aggiungere valore al biglietto per le partite degli Azzurri nel Torneo, offrendo una vasta serie di opportunità di intrattenimento di qualità ai possessori dei tagliandi.

Anche per il 2019 la rinnovata partnership tra FIR e MIBACT aprirà gratuitamente le porte di alcuni tra i più importanti musei statali di Roma, nei weekend di gara, ai possessori dei biglietti per le gare della Nazionale.

Confermato l'accordo anche con Roma Capitale per l'ingresso gratuito dei possessori dei biglietti nel Sistema Musei Civici, a cui, da quest’anno, si aggiunge la vendita diretta dei biglietti del Sei Nazioni nei Tourist Infopoint (Termini, Minghetti, Fori Imperiali, Castel Sant’Angelo, Ciampino Apt e Fiumicino Apt) e un importante vantaggio per i possessori dei biglietti sull’acquisto della ROMA PASS, strumento indispensabile per chi visita Roma.

Per celebrare la nuova partnership una rappresentanza di Azzurri convocati da Conor O’Shea per i turni inaugurali del Guinness Sei Nazioni 2019 ha posato nei giorni scorsi, grazie alla collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in alcune location simbolo dei Musei Capitolini, uno dei poli museali di maggiore attrattiva tra quelli coinvolti da “IV Tempo Rugby e Cultura”, sotto l’obiettivo di Stefano Compagnucci.

Pier Luigi Bernabò, Direttore Eventi della FIR, ha dichiarato: “Dopo aver portato la Nazionale a posare al Colosseo nel 2018, una foto divenuta simbolo del Torneo a Roma, quest’anno abbiamo voluto valorizzare il progetto IV Tempo raccontando attraverso una raccolta di immagini una piccola parte delle fantastiche opportunità di arricchimento culturale che il Sei Nazioni porta con sé. I Musei Capitolini sono, come i nostri Azzurri, un’eccellenza nazionale. Non possiamo che auspicare che, come negli anni passati, questa campagna contribuisca ad accrescere il valore percepito del Sei Nazioni e supporti concretamente la nostra volontà di organizzare degli eventi che vadano ben al di là dei semplici ottanta minuti di spettacolo sportivo ma che contribuiscano a arricchire culturalmente giovani e famiglie, in coerenza con i valori istituzionali del nostro sport e della nostra Federazione”.

Questi i Musei accessibili ai possessori di biglietto: Musei Statali

Gallerie nazionali d'Arte antica - Palazzo Corsini Via della Lungara, 10 Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea - Via delle Belle Arti, 13 Museo Archeologico nazionale Etrusco di Villa Giulia - Piazzale di Valle Giulia, 9 Museo delle Civiltà - Piazza G. Marconi, 14 Museo nazionale Romano - Crypta Balbi - Via delle Botteghe Oscure, 31 Polo museale Lazio - Galleria Spada - Piazza Capo di Ferro, 13 Polo museale Lazio - Museo nazionale degli Strumenti Musicali Santa Croce in Gerusalemme, 9/A Musei Civici Musei Capitolini – Piazza del Campidoglio 1 Centrale Montemartini – Via Ostiense 106 Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali – Via IV Novembre 94 Museo dell’Ara Pacis – Lungotevere in Augusta Museo di Roma – Piazza Navona e Piazza San Pantaleo Museo di Roma in Trastevere – Piazza Sant’Egidio 1/b Musei di Villa Torlonia – Via Nomentana 70 Galleria Comunale di Arte Moderna – Via Crispi 24 Museo Civico di Zoologia – Via Aldrovandi 18