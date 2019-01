Scandalo da Isola. Cipriani alza la gonna e si vede l'inguine

Francesca Cipriani senza freni. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata fin troppo esuberante durante il “kick off” del reality scoprendo le parti intime. La Cipriani insieme al Divino Otelma sarà una polena. Andranno in Honduras e gli isolani decideranno chi tenere dei due. Il meccanismo andrà avanti per sei appuntamenti con l’ingresso di nuove polene. L’ultima polena sopravvissuta diventerà concorrente ufficiale dell’Isola. Prima della partenza per l'Honduras Francesca Cipriani si è presentata in studio con un vestitino svolazzante e imbarazzante: un body sufficiente a coprire il décolleté e una gonna composta da tre veli. Ovviamente oltre a ridere gaia senza motivo e a far roteare, sempre senza motivo, una collana d’aglio, ha più volte spostato la gonna fino a mostrare il lato A.