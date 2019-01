È nata una stella. Avevamo lasciato Cristel Carrisi, 33 anni, in lacrime da Silvia Toffanin a “Verissimo” per gli hater che avevano influito sulla decisione di smettere di cantare. L’abbiamo ritrovata bellissima (promossi i due outfit), brava, fluida e moderna nel modo di presentare, sicura, padrona del palco e dei tempi televisivi. Mai una volta preoccupata di rivedersi nell'inquadratura. Una vera scoperta. Cristel, per imposizione della mamma Romina, ha condotto “55 passi nel sole”, le due serate dedicate ai 55 anni di carriera di Al Bano ed è stata un’epifania. Nessun inciampo, nessuna battuta fuori luogo, nessuna esagerazione. Misurata sempre anche al cospetto di Pippo Baudo con il quale ha condotto "l’altro Festival di Sanremo".

Delicata quando le si spezza la voce e non trattiene lacrime silenziose davanti al video ricordo della sorella Ylenia (l’ultima cena in cui erano tutti insieme) scomparsa in circostanze misteriose. Al Bano incoraggia lei, se stesso e il resto della famiglia: “Dai su che sei forte!”. Straziante, ma senza essere cavallo di battaglia televisivo. Forse l’ambiente familiare e la supervisione pignola di mamma e papà hanno aiutata Cristel però sarebbe interessante rivederla in un altro contesto. Sarebbe una boccata d'aria fresca nei corridoi Mediaset (si merita una chance).

Oltre a Cristel, promossa anche Romina jr.: efficaci, spiritosi il giusto e ben recitati gli sketch di presentazione degli ospiti prima della pubblicità. Nota di merito anche per Yuri, ottimo musicista. E per una volta i commenti social sono unanimi negli elogi e nelle lodi. Cristel e Romina jr. avranno pure avuto una corsia preferenziale, ma come Aurora Ramazzotti, hanno dimostrato che a volte i figli d’arte sanno camminare con le loro gambe.