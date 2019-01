La sexy naufraga infiamma i social prima dell'Isola dei Famosi

Riparte l'Isola dei Famosi e in Honduras, (il prossimo 24 gennaio) naufragherà anche Taylor Mega, 26 anni, ex fiamma estiva di Flavio Briatore (o così si racconta). La giovane, viso d'angelo tentatore e corpo da lasciare senza fiato, è italiana e figlia di un noto allevatore di tacchini della provincia di Udine. È stata a lungo fidanzata con un avvocato 50enne, ma l'ha lasciato per tentare la carriera nel mondo dello spettacolo. Vanta diversi fidanzati celebri tra cui Sfera Ebbasta. Adesso è legata al rapper Tony Effe. A fine gennaio sbarcherà in Honduras con tutto il suo sex appeal. È già pronta a infuocare le spiagge di Cayo Cochinos.