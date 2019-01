Completamente nuda e coperta solo da un cappello di paglia, in costume su una spiaggia brasiliana, insieme al suo Vincent Cassel. La gravidanza di Tina Kunakey, modella e moglie (giovanissima) del fascinoso attore francese ex di Claudia Bellucci, in questi giorni è raccontata scatto dopo scatto su Instagram dalla coppia in vacanza a Salvador de Bahia. Tina e Vincent hanno annunciato di aspettare un figlio a Capodanno con un video in cui Cassel bacia teneramente il pancione della moglie.