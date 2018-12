Lo hanno fatto per davvero. Miley Cyrus e Liam Hemsworth sono diventati marito e moglie. Dopo i video pubblicati dagli amici più stretti, è stata la stessa cantante a confermare le tanto attese nozze. Sul suo account Instagram che conta oltre 77 milioni di follower, la cantante e attrice ha postato tre immagini in bianco e nero in compagnia del suo grande amore.

La prima con il commento: “Il nostro milionesimo bacio”, la seconda con la data del matrimonio e la terza con la scritta: “Dieci anni più tardi…”. Eh già perché Miley e Liam sono giovanissimi, 26 anni lei e 28 lui, ma si sono conosciuti e innamorati 10 anni fa sul set del film “The Last Song”. Correva l’anno 2009 e fu colpo di fulmine tra la stellina Disney e il gigante australiano appena arrivato a Hollywood con il fratello Chris.

La storia d’amore però si interruppe nel 2013 causa troppi impegni e lontananza. Nel 2016 sono tornati insieme e hanno scelto il low profile e una vita semplice (lei ha cancellato tutte le foto da bad girl e ha detto basta alla cannabis). In questi anni sul red carpet o sulle spiagge di Malibù sfoggiavano due fedi, ma non erano ancora sposati. Lo hanno fatto il 23 dicembre nella casa della cantante in Tennessee davanti a un pugno di amici e parenti. Miley ha indossato un semplice vestito bianco di Vivianne Westwood e ha lasciato i capelli biondi sciolti sulle spalle. Ma c’è dell’altro: sembra che Miley sia incinta.