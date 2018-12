Matrimonio in gran segreto, Miley Cyrus e Liam Hemsworth sono marito e moglie

Miley Cyrus e Liam Hamsworth si sono sposati. Dopo anni di fidanzamento tira e molla, la cantante, che per rompere con l’immagine Disney di Hannah Montana ha rivoluzionato look e modo di esibirsi, ha detto sì al bell’attore australiano. Un anno fa, i due si erano lasciati, ma di fronte all’aut aut di Liam “o cambi vita o è finita”, Miley ha chiuso con le continue provocazioni e con gli atteggiamenti sregolati. I due non solo sono tornati insieme, ma hanno anche sfoggiato all’anulare sinistro una fede d’oro. Sembrava che si fossero già uniti in matrimonio in gran segreto e invece è di oggi la notizia che sono diventati marito e moglie con una cerimonia molto intima alla presenza dei soli parenti (compreso Chris Hamsworth ovvero il “Thor” della Marvel) e amici.