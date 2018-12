Caracciolo-Nargi, foto di pancia con dedica per i follower

Natale in tre per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri. L'ex calciatore dell'Inter ed ex scapolo impenitente ha messo su famiglia con la velina di Striscia la Notizia. Non è raro vederli passeggiare per le vie dello shopping a Milano spingendo la carrozzina della neonata figlia Stella. La coppia ha vissuto la tragedia di perdere al terzo mese di gravidanza il primo figlio, ma l'amore è stato così forte da unirli ancor di più convincendoli a riprovarci. E se per Costanza è la prima volta, per la sua amica Federica Nargi è il bis. L'ex velina mora, moglie di Alessandro Matri, è in attesa del secondogenito. E le due amiche hanno fatto una sorpresa ai follower mostrando (dopo il parto della compagna di Vieri) e foto col pancione scattate insieme...