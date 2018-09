Una festa di sport e natura tra atleti e scogliere a picco

Una festa di sport e di natura, di scogliere a picco sul mare e di atleti professionisti e amatoriali: questo è stata la IV edizione dell’Arbatax Park Resort, gara di atletica leggera sulla distanza di 10 km, organizzata nel cuore dello spettacolare Parco Naturalistico Bellavista, in collaborazione con l’Atletica Ogliastra. Siamo in Sardegna, in provincia di Nuoro. Ma è un mondo a parte, qualcosa che sembra stare nel mondo incantato di Narnia o in quello della Contea di Frodo Baggins. Da quattro anni, in un angolo di paradiso terrestre, si disputa questa gara che, edizione dopo edizione, assume sempre maggior rilievo fra le gare nazionali di atletica leggera.

GRANDI NOMI DELL’ATLETICA NAZIONALE

Tantissimi gli atleti nazionali che, quest’anno, hanno corso fra il borgo antico, gli alti alberi di eucalipto, i bamboo cinquantenari, i mirti: Marco Najibe Salami, Marouan Razine, Elisa Cusma, Giulia Innocenti, Anna Incerti, Martina Merlo e tanti altri. Insieme ai professionisti, la gara dei più piccoli e quella - a metà fra la corsa e la passeggiata - degli amatori. E centinaia di persone hanno indossato la pettorina.

I VINCITORI

L’edizione 2018 è stata vinta da Pietro Riva, atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro Padova con il tempo di 31 minuti e 57 secondi. Medaglia d’argento per Najibe Salami del Centro Sportivo dell’Esercito (32’ e 04”) e terzo classificato Samuele Dini, G.A. Fiamme Gialle con il tempo di 32’ e 16”. Anche la Regione Sardegna ha ben figurato nella 10 Km di corsa con il piazzamento al 10° posto di Oualid Abdelkader della Cagliari Marathon Club e al 14° posto Luca Salvatore Mesina del G.S. Atletica Ogliastra. Fra le donne, il gradino più alto del podio se lo aggiudica Anna Incerti, del Gruppo Sportivo Fiamma Azzurra che ha tagliato il traguardo con il tempo 38’ e 26”: “gara bellissima, molto impegnativa e particolare, sono estremamente soddisfatta della mia prestazione su un percorso difficile. È stata una grande giornata di sport che si è svolta in un posto di rara bellezza, immersi nella natura”.

I RIDERS TESTIMONI DELLA SARDEGNA

Questa edizione si è distinta per il gruppo di motociclisti Story Riders che ha aperto le gare di atletica. Spiega Raffaele Chiulli, presidente mondiale ARISF, (tra le cui federazioni viene annoverata anche la Federazione Motociclistica), e che ha simbolicamente guidato la pattuglia dei centauri: “Noi siamo qui per testimoniare quanto la Sardegna sia un territorio unico in cui si fondono tradizioni, cultura, sport, natura. In una parola, testimoniamo la bellezza della Sardegna e stiamo raccontando la sua storia attraverso un viaggio a cavallo degli splendidi esemplari della Triumph ed essere qui oggi con un migliaio di partecipanti per promuovere il valore dell’Arbatax Park Resort nel mondo”. Già, perché questo “giro” della Sardegna è stato tutto video ripreso per diventare oggetto di un futuro racconto documentaristico, di quelli che fanno venir voglia di alzarsi e partire.

FESTA SARDA ALL’ARBATAX PARK RESORT

Al termine della gara, la giornata si è conclusa con la Festa Sarda, organizzata all’interno del Parco Naturalistico dell’Arbatax Park Resort e dedicata all’artigianato sardo nonché alle prelibatezze enogastronomiche.