Hotel in fiamme, paura a piazza di Spagna

Paura nel centro di Roma dove questa mattina i vigili del fuoco hanno lavorato con tre mezzi nell’Hotel "Spagna suites", in piazza di Spagna per un incendio divampato dalla cucina e che ha danneggiato due piani dello stabile. Sul posto due Squadre VVF, un'Autobotte VVF, l'autoscala VVF, il Carro Autoprotettori VVF e il Funzionario di Servizio. Gli ospiti dell'hotel sono stati fatti uscire e non risultano feriti o intossicati.