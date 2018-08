Esplosione davanti all'ambasciata turca, paura per una fuga di gas

Un marciapiede divelto ma nessun ferito. Paura a Roma, intorno alle 14 per un'esplosione dovuta a una fuga di gas in via Palestro, davanti all'ambasciata turca. Italgas ha spiegato che "la società ha svolto tutte le opportune verifiche e di aver rilevato l’integrità dei propri impianti. La società pertanto esclude che l’evento sia attribuibile a una dispersione di gas dalla rete cittadina" (foto di Nicola Dalla Mura).