I novant'anni di Pininfarina

Novant'anni di stile, di passione e di capacità: quella di esportare il meglio del Made in Italy in giro per il mondo. E' quello che fa da novant'anni appunto la carrozzeria fondata il 22 maggio del 1930 da Sergio Pininfarina, un uomo in grado di far svoltare il design dell'automobile italiana. Ma considerarlo fenomeno italiano è a dir poco riduttivo perché questo è un marchio che ha trasformato idee e linee facendole diventare le automobili più belle di sempre. Ci sono molte delle creazioni Pininfarina, non solo nell'immaginario collettivo, ma anche nella tradizione e nella top ten delle automobili più belle di sempre. Dalla spettacolare Cisitalia, passando per le Alfa Romeo e le Lancia del boom economico fino alla bellissima Dino Ferrari. E proprio con il marchio di Maranello Pininfarina ha fatto alcune delle cose migliori al punto che il Cavallino gli ha dedicato una Limited Edition: la Ferrari 458 Sergio Pininfarina proprio in memoria del fondatore morto nel 2012. Non ultima poi la Battista, creatura del futuro, totalmente elettrica sfornata proprio ques'anno. Perché Pininfarina ha ancora molto da dire al mondo dell'automobile.