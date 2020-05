Mustang Mach-E, la svolta della ricarica rapida

Il cavallo dell'Ovale continua a galoppare nel futuro. Gli ultimi test condotti dall’Ovale Blu mostrano che i tempi di ricarica di Mustang Mach-E sono migliorati di quasi il 30% rispetto alle prime stime. Nella versione con trazione posteriore e batteria extended range, infatti, raggiunge una media di 119 km di autonomia in soli 10 minuti di ricarica presso una stazione IONITY. Ford continua così a espandere le proprie offerte di ricarica sia domestiche sia pubbliche, creando un’esperienza sempre più semplice e intuitiva per i futuri possessori di veicoli elettrici. I test, condotti in condizioni di traffico reale, hanno portato a un miglioramento di 26 km di autonomia, quasi il 30% in più rispetto alle precedenti stime, più conservative, simulate al computer, per la versione con trazione posteriore e batteriaextended range. Si stima che la versione a trazione integrale (AWD) raggiunga un’autonomia media di 107 km di carica in circa 10 minuti ed entrambe le trazioni, integrale e posteriore (AWD e RWD) possano essere ricaricate dal 10 all’80% in 45 minuti. Inoltre, si stima che la versione con batteria standard range raggiunga un’autonomia media di 91 km in 10 minuti di ricarica per i modelli a trazione posteiore e 85 km per quelli a trazione integrale, assando dal 10 all’80% di ricarica in 38 minuti. L’autonomia di 600 km, in base al protocollo WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure), permette di vivere in completa serenità viaggi più lunghi.

Mustang Mach-E, il SUV elettrico con il cuore Mustang, è uno dei 18 nuovi modelli elettrificati che Ford introdurrà in Europa entro il 2021.