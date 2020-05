La Hyundai svela il prototipo i20 N

Hyundai ha pubblicato due nuovi video svelando il prototipo di Nuova i20 N, impegnata in un test invernale insieme ad altri modelli ad alte prestazioni del brand. Il prototipo di Nuova Hyundai i20 N, in versione “camouflage” nella parte anteriore e posteriore: solo alcuni dettagli svengono svelati del nuovo modello mentre attraversa la distesa di neve. I test invernali assicurano l’affidabilità in condizioni estreme, infatti è stato realizzato all’inizio del 2020 su un lago ghiacciato di Arjeplog (Svezia), noto campo di prova tra i costruttori di auto per questo tipo di attività. Si tratta infatti di un luogo perfetto per mettere alla prova i veicoli in condizioni estreme grazie all’intenso freddo in tutti i periodi dell’anno, con temperature che arrivano anche a –30°C. Hyundai testa le proprie auto in climi rigidi per assicurarsi che funzionino sempre al meglio nelle condizioni metereologiche estreme, dalle più calde giornate estive alle strade ghiacciate invernali. In questo caso, il brand ha voluto valutare non solo l'affidabilità dei tre modelli a temperature ben al di sotto dello zero, ma anche le performance in condizioni simili a quelle del motorsport. Le alte velocità e le curve strette sottopongono le auto a forti sollecitazioni meccaniche, dimostrando le loro capacità in condizioni difficili.