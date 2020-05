Mercedes GLA, ora la gamma "compatte" è completa

La piattaforma è la stessa della nuova Classe A, come anche nella precedente versione. Stiamo parlando della GLA, Suv di dimensioni compatte, che ora è: molto più SUV. L’impostazione voluta dalla casa della stella, infatti, ha privilegiato la visibilità e la seduta alta. La nuova GLA, a fronte di una leggera contrazione in lunghezza (-14 mm, per un totale di 4.410 mm), cresce in altezza di ben 10,5 cm (1.611 mm) ed in larghezza di 3 cm (1.834). Ne deriva una maggiore gestibilità in ambito urbano e, al contempo, maggiore spazio per i passeggeri, che godono di una seduta bella alta ed hanno anche 14 litri in più per il bagagliaio (435 in totale). Oltre al sistema d’intelligenza MBUX, presente su tutta la gamma, ulteriormente perfezionato, la GLA monta un’infinità di dispositivi elettronici, per sicurezza e comfort: sistema di antisbandamento attivo; assistenza alla frenata, che riconosce pedoni in attraversamento o veicoli fermi; regolazione della distanza attiva; sedili che ti massaggiano e distendono la muscolatura e tanto altro. La gamma motori, fin da subito, comprende unità benzina e diesel, abbinate a cambi automatici a 7 ed 8 marce ed a trazione anteriore o integrale: 1.3 benzina da 163 Cv, 2.0 benzina da 225 Cv (disponibile anche in versione integrale), 2.0 diesel da 150 e 190 Cv (entrambi disponibili anche con l’integrale). Le 4matic, a differenza delle precedenti versioni, hanno un sistema di regolazione della coppia elettromeccanico ed è disponibile anche un pacchetto Off-road. Più avanti arriveranno le ibride, un’elettrica pura e le versioni Amg. I prezzi partono da circa 32.000 euro