Yaris Cross, il B-Suv targato Toyota

Nasce dalla nuovissima piattaforma Tanga-B (il secondo modello), che darà vitta a tutti i prodotti medio piccoli di casa Toyota. Si tratta della Yaris Cross, un vero B-Suv, che si discosta di poco dalla sorella compatta e dalla quale eredita quasi tutto. In gamma versioni a trazione anteriore o integrale: un AWD di tipo automatico, intelligente, che trasferisce coppia al retrotreno in fase di accelerazione, partenza o per un disimpegno tu terreni difficili (bagnato, fango, sabbia o neve), per il resto l’auto viaggia in anteriore. Il modulo ibrido è praticamente lo stesso della nuova Yaris, che abbina un elettrico ad un termico 3 cilindri benzina di 1.5 litri ciclo Atkinson (è un particolare tipo di motore, che differenzia le fasi di aspirazione e scarico, progettato per ottimizzare emissioni e consumi), per un totale di 116 Cv. In quanto a dimensioni, anche se mantiene lo stesso passo della Yaris, la Cross cresce un pochino: + 240 mm in lunghezza (4.180 mm in totale), + 30 mm di altezza da terra e + 90 mm di larghezza. Migliora l’accessibilità al vano di carico, grazie a sedili posteriori frazionabili 40/20/40 ed alla possibilità di adottare un portellone ad apertura automatica. L’auto sarà commercializzata a partire dal prossimo anno e verrà prodotta in Francia, a Valenciennes.