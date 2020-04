Bella da impazzire, ecco la Lexus LC Cabriolet

Ha fatto appena in tempo a debuttare, qualche mese fa, in California ed ora è pronta per il nostro mercato. Stiamo parlando dell’ultima creazione Lexus: la LC Cabriolet. La casa nipponica, parlando di quest’auto, ci è andata giù pesante, affermando l’intenzione di creare: “La cabrio più bella del mondo”. Affermazioni trionfalistiche a parte, l’auto sembra bella sul serio. Gli stilemi sono quelli di una grossa cabrio (4.760 mm di lunghezza) moderna, ma con impronta classica: bassa, assettata, linee fluide e musone. La base di partenza è quella della LC Coupé, rivista con inserti di materiali supertecnologici, come il magnesio), per mantenere integra la rigidità dell’insieme, senza eccessivi aggravi in termini di peso. La capote, composta da 4 strati di materiali termici e fonoassorbenti, si apre e si chiude in 15 secondi, fino ad una velocità massima di 50 km/h. In gamma, sicuramente, il 5.0 litri V8 aspirato da 477 Cv, abbinato ad un cambio automatico a 10 rapporti, ma dovrebbe arrivare anche un ibrido, di cubatura più contenuta. La dotazione, ovviamente, è al top e c’è anche un sistema audio, che serve a massimizzare il sound del motore, a capote aperta. Ancora non ci sono notizie sul prezzo, che comunque dovrebbe essere superiore ai 105.000 euro.