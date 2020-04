Lotus Evija la supersportiva elettrica da 2000 cavalli

La Lotus ha confermato la produzione in serie (si fa per dire, ne sforneranno solo 130) della Evija, super car elettrica dai numeri esagerati. Se con gli endotermici la corsa ai Cv è andata di pari paso con lo sviluppo, con l’elettrico s’inizia a sparare forte, ancora prima della diffusione di massa. Ne è un esempio proprio questa inglesina Doc, che sotto vesti in materiali supertecnologici, monta 4 motori elettrici, per la bellezza di 2.000 Cv, alimentati da una super batteria posizionata al centro di un telaietto in carbonio. Tutta l’auto non arriva a 1.700 kg e le prestazioni promettono di fare letteralmente “Scintille”: si parla di uno 0-100 nettamente al di sotto dei 3 secondi e della possibilità di passare da 200 a 300 km/h in 4 secondi. L’autonomia dichiarata è di 400 km, con possibilità di ricarica super rapida: l’80% in meno di 15 minuti. Ora la Lotus mette un altro tassello all’evoluzione di quest’auto: te la configuri da te. Proprio così, i fortunati possessori di questo mostro potranno configurarselo a piacere, tramite una specie di tablet, che offre possibilità infinite: puoi posizionare la tua Evija, mentre te la vesti come ti pare, in qualsiasi ambiente tu voglia, con animazioni estremamente realistiche ad altissima definizione. Alla fine del processo, il cliente avrà anche un libro, con tutte le foto del processo di configurazione. Il costo dovrebbe sfiorare i 2 milioni di euro.