Il fascino irresistibile della Ford Mustang

Buon compleanno Mustang. L’iconica auto americana celebra, oggi, il suo 56° compleanno. Un'avventura che ha oltrepassato il mezzo secolo senza perdere di interesse e trovando sempre nuovi estimatori. Non è un caso se è stata l’auto sportiva più venduta al mondo nel 2019 e, per il quinto anno consecutivo, anche la coupé sportiva più venduta. Dal lancio della sesta generazione Mustang nel 2015, fino a dicembre 2019, Ford ha venduto 633.000 esemplari in 146 paesi in tutto il mondo. Scorriamo con delle foto la sua storia partendo dal bellissimo esemplare rosso esposto nel 1964 al New York Worlds Fair: dal giorno del suo lancio ufficiale fino all'ultima incredibile versione che ha riacceso i vecchi ardori.