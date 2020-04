Audi A8 elettrica ad alte prestazioni

Uno degli scenari possibili, come post emergenza da Covid19, potrebbe essere un incremento degli spostamenti con mezzi propri, belli puliti, disinfettati e fuori dalla calca. Ecco che, soprattutto per tragitti medio lunghi, le grandi viaggiatrici e quindi tutte le ammiraglie, potrebbero vivere un periodo di grossa riscoperta, soprattutto se “Elettrificate”. Oggi vogliamo parlare della A8, ammiraglia di casa Audi, che si presenta, per l’appunto, in versione: plug-in e mild-hybrid. Un concetto di elettrificazione, quello sposato da quest’auto, che non trascura certo le prestazioni, ma andiamo per ordine e cominciamo dalla più ecologica. La “Plug-in”, come da termine ormai noto, è ricaricabile tramite un cavo di 6 metri, in dotazione, o tramite cavo per stazioni pubbliche. Su una colonnina a corrente alternata da 7,4 kW, il pieno si fa in 2,5 ore, sulla presa domestica da 230V, invece, ce ne vogliono più di 6. L’abbinamento è tra un 3.0 litri benzina TFSI da 340 Cv, abbinato ad un elettrico da 136 Cv (alloggiato all’interno del cambio automatico ad 8 rapporti), per un totale di 449 Cv. L’auto ha la trazione integrale, può procedere per poco meno di 40 km in solo elettrico ed accelera da 0 a 100 in 4,9 secondi, tanta roba per una bestiona del genere, disponibile anche in versione “L”, a passo lungo. Le modalità di guida sono tre: l’auto parte sempre in elettrico e quando si schiaccia entra il benzina, ma può essere settata in EV (solo elettrico), Auto e Hold (dà priorità al risparmio energetico). Lo stesso sistema montato sulla E-Tron, consente di ricaricare parecchio, in frenata ed accelerazione. La versione normale, con la batteria carica, consuma meno di 3 litri di benzina, per 100 km. Passiamo alla sorella arrabbiata, la mild-hybrid, che quindi va sempre in coordinato tra elettrico e benzina e non può essere ricaricata. Qui parliamo di una vera bestiaccia, con sistema a 48v (consente di adottare un motorino, diciamo, rinforzato, che dà una mano al benzina), per la bellezza di 571 Cv, con a disposizione differenziale sportivo, trazione sportiva 4 e sistema di ammortizzatori automatici predittivi. I prezzi: la plug-in parte dai 108.850 euro e 147.350 per la A8S.