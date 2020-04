Premiate la Kia Soul EV e la Telluride

Doppietta coreana nell’edizione 2020 del World Car Awards. La Kia ha ricevuto due importanti riconoscimenti: il SUV Telluride è stato nominato “World Car of The Year”; la Crossover elettrica Soul EV “World Urban Car”. La giuria del premio World Car Awards è stata conquistata dal design fortemente distintivo e dalla funzionalità senza uguali di Kia Telluride. Due dei tanti punti di forza di questo grande SUV, che ha già ricevuto ben 70 premi da quando è arrivato sul mercato nel 2019, tra cui il North American Utility Vehicle of the Year e il MotorTrend SUV of the Year. L’elettrica Soul EV è stata invece incoronata come auto ideale per la città dalla giuria del World Car Awards non solo per la combinazione zero emissioni con elevate prestazioni e autonomia superiore, ma anche per le dimensioni ideali e la personalità delle forme che esaltano la funzionalità. Kia Telluride si ricorda viene venduta in Nord America e in molti altri mercati. E’ un grande SUV che può portare fino a 8 persone. Design deciso, abitacolo molto spazioso e funzionale, ha trazione integrale e sistemi di aiuto alla guida per offrire il massimo della sicurezza e tranquillità a chi la conduce e a chi la vive come passeggero. Kia Telluride è un vero SUV che non teme alcun compito gli si imponga. Kia Soul EV è l’elettrica versatile per eccellenza grazie alla possibilità di averla o con pacco batteria da 39.2 kWh o da 64 kWh che assicura una autonomia di 452 chilometri (secondo il ciclo omologativo WLTP), ma soprattutto forte di un rapporto prezzo-contenuti ineguagliabile e una serie di tecnologie avanzate che spaziano dai sistemi di sicurezza alla tecnologica frenata rigenerativa con cui si può arrivare a massimizzare l’autonomia tra una carica e un’altra.

Il World Car Awards è una associazione no profit che assegna premi tramite una prestigiosa giuria composta da 86 giornalisti del settore automobilistico di tutto il mondo.