Peugeot 208 è "Car of the year 2020"

Nuova Peugeot 208 è stata eletta Auto dell’Anno 2020 da 60 giornalisti della stampa specializzata europea. La giuria ha apprezzato la sua gamma di motori che offre ai Clienti la libertà di scegliere fra le alimentazioni benzina, Diesel o 100% elettrica. I giurati hanno anche apprezzato all’unanimità l’audacia del design e della tecnologia di Nuova Peugeot 208. È già una Best-seller ed è anche la prima vettura della “serie 2” di Peugeot a ricevere il prestigioso trofeo. Nuova 208 è la sesta Peugeot eletta Auto dell’Anno. Questa auto rivoluziona i codici del suo segmento. Proposta con motorizzazioni termiche elettrica o 100% elettrica, offre ai suoi futuri Clienti grande libertà di scelta. Il suo design integra i più recenti codici stilistici del Marchio a partire dai proiettori anteriori a Led a 3 artigli, mentre i passaruota scolpiti ed il terzo montante strizzano l’occhio alla leggendaria 205. Il Peugeot i-Cockpit® (volante compatto con quadro strumenti rialzato che si legge al di sopra di esso e grande touchscreen a centro plancia) innova con la nuova strumentazione 3D, in grado di esaltare la guida ed aumentare sicurezza e comfort. Il premio Car Of The Year 2020 incorona una Best-Seller. Circa 110 000 Clienti hanno già ordinato Nuova Peugeot 208 (di cui il 15% in versione elettrica) sin dal lancio avvenuto ad ottobre 2019 in Europa. In Italia ha già conquistato 15 mila Clienti e si appresta ad essere una delle protagoniste del nostro mercato. Con 6 titoli, Peugeot entra nella Top 3 dei marchi più premiati con il riconoscimento di Car of the Year. Nuova Peugeot 208, vincitrice nel 2020, succede al SUV 3008 premiato nel 2017, alla berlina compatta 308 vincitrice nel 2014, alla 307 nel 2002, alla 405 nel 1988 e alla 504 nel lontano 1969. Questo prestigioso trofeo si aggiunge ai 12 premi internazionali già vinti dalla 208. Il trofeo Car of The Year è il premio più ambito. La sua giuria si compone di 60 giornalisti esperti dell’automobile, provenienti da 23 paesi europei. Istituito nel 1964, è anche il premio più antico. Viene assegnato ogni anno al Salone di Ginevra.