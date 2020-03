Renault Talisman cambia tutto

Come ci capita spesso di dire: berline e wagon sono il sale della

viabilità. Nel senso che sono tipologie di auto collaudate dal

tempo e rese sicure dalla tecnologia ed oggi parliamo della nuova

Renault Talisman, una vera ammiraglia, che a circa 4 anni dalla

sua presentazione, si aggiorna, sia fuori che sotto il cofano.

Come di consueto, ripassiamo qualche dato: 4.85 metri di

lunghezza, un centimetro in più per la wagon (al secolo Sporter),

con un bagagliaio che va dai 572 ai 1681 litri. Caratteristica

dell’auto il sistema a 4 ruote sterzanti (di serie sulla Initial

Paris): fino a 50 km/h in modalità comfort ed 80 in Sport, le

ruote posteriori sterzano in senso opposto a quelle anteriori, di

circa 3,5 gradi, poi seguono la curva. Ora vediamo cosa cambia, a

partire dai motori, tutti testati secondo il nuovo sistema WLTP:

TCe Fap, 1.3 benzina da 160 Cv e TCe benzina 1.8 Fap da 225 Cv

(entrambi con cambio automatico EDC a 7 rapporti); diesel da 1.7 a

2.0 litri, da 120, 150, 160 e 200 Cv (i più potenti con cambio

EDC). A livello estetico cambia un po’ il frontale ed i fari a led

colonizzano tutta la gamma (sulle versioni premium sono dotati di

tecnologia matrix). Impreziositi gli interni, con il sistema “Easy

Connect”, che offre anche la possibilità di gestire l’auto da

remoto. Per quanto riguarda la guida assistita, siamo a livello

“II”, il massimo consentito attualmente. Ora, l’auto è in grado di

gestire mantenimento della corsia e cruise control automatico,

anche in curva, con stop&go automatico ed il sistema di frenata

automatica d’emergenza, che riconosce pedoni e ciclisti. La nuova

Talisman arriverà a giugno, con prezzi che dovrebbero partire da

circa 34.000 euro.