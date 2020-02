DS 9 E-Tense la grande berlina francese

DS presenta la grande berlina di nuova generazione, di respiro internazionale.

Raffinata e tecnologica, rappresenta l’eccellenza francese del brand DS in un mercato ricco di nuove sfide. Dopo DS 7 CROSSBACK e DS 3 CROSSBACK, si aggiunge una grande berlina elegante all’offerta del giovane brand premium francese. Con DS 9 E-TENSE, DS Automobiles riconferma savoir-faire, stile, eleganza e tecnologia a livello globale.DS 9 E-TENSE esprime il perfetto connubio fra tradizione, savoir-faire d’eccellenza e tecnologia avanzata. DS 9 E-TENSE è un invito a riscoprire l’eccellenza francese nel mondo automobilistico. Lunga 4,93 metri, 1,85 di larghezza e grandi ruote da 690 millimetri di diametro: DS 9 E-TENSE risulta più imponente rispetto alle altre berline della categoria. Sviluppata su una nuova versione della piattaforma EMP2 con un interasse mai raggiunto precedentemente da questa piattaforma, a vantaggio dell’abitabilità per i passeggeri posteriori. Il design particolare esalta le sue linee eleganti, con un abbassamento del tetto pronunciato, in stile fastback. Una berlina a tre volumi, che riprende i codici di DS Automobiles con un frontale espressivo dotato di calandra DS WINGS e della griglia progettata con design a effetto diamantato tridimensionale, che le conferisce un carattere deciso. Sul cofano, la lavorazione guilloché Clous de Paris porta per la prima volta la firma degli interni di DS Automobiles all’esterno dell’abitacolo. DS 9 E-TENSE è proposta con una motorizzazione ibrida plug-in composta da un motore turbo benzina PureTech e da un motore elettrico che erogano una potenza combinata di 225 CV, in grado di percorrere tra 40 e 50 chilometri (WLTP) in modalità zero emissioni grazie a una batteria da 11,9 kWh.