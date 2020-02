Se cercate un’auto tranquilla, per portare a spasso i bambini, non sentire le buche della capitale e vivere la strada a tutto comfort, senza stress o emozioni forti: non compratela. La 595 “SS” è destinata ad un pubblico di amanti delle prestazioni e, anche se è perfettamente gestibile in ogni circostanza, diciamo che il suo terreno ottimale è: il misto stretto “Adrenalinico”. Questa piccoletta monta un motore 1.4 benzina, turbocompresso, da 180 Cv e 250 nm di coppia massima, per uno 0-100 da 6,7 secondi. Peccato il cambio sia manuale a 5 rapporti, con un bell’automatico, sarebbe stata la quadratura del cerchio. Se poi si spende qualche soldo in più e si monta il differenziale meccanico autobloccante (ovviamente anteriore, costa circa 1.900 euro), allora il divertimento è assicurato. Già con la dotazione standard, grazie ad un’elettronica da corsa, per gestione motore ed avantreno e ad un ottimo sistema frenante Brembo, l’auto ti consente di esagerare (sempre con la testa sulle spalle) in tutta tranquillità. È impressionante constatare (ove possibile), come questa piccoletta riesca a superare i 220 km/h, con una spinta nervosa e costante. Volendo, si riesce anche a viaggiare tranquilli, con consumi prossimi ai 15 km/litro. Il prezzo: intorno ai 30.000.