La Renault Clio è Auto Europa 2020

E' la nuova Renault Clio l'Auto Europa del 2020. La city francesco ha battuto k'agguerrita concorrenza e si è rivelata la più votata dai giornalisti della Uiga tra le quindici automobili giunte in finale. Nella serata di Frascati i giornalisti dell'automotive non hanno avuto dubbi ed eletto la piccola reginetta d'oltralpe venduta in 16 milioni di esemplari dal suo lancio. Il premio è stato consegnato da Marina Terpolilli presidente della Uiga a Francesco Fontana Giusti in rappresentanza del prestigioso marchio francese al termine di una giornata di test sulle quindici vetture in prova.