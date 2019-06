Di Folco brilla in Belgio

Brilla anche in Belgio la stella di Alberto Di Folco. Il giovane pilota romano del Raton Racing Team a bordo della nuova Lamborghini Huracan GT3 sullo sopettacolare circuiti di Spa, ha lasciato di nuovo il segno. Terzo tempo assoluto nelle qualifiche e chiusura del suo turno come secondo assoluto, primo per distacco tra i Pro-Am e meglio anche di moltissimi Pro-Pro. Il bilancio della prima giornata di gare è più che positivo nonostante la chiusura complessiva al dodicesimo posto. Ma c'è tutta la giornata di domani, con i piloti che partiranno con ordine inverso (partirà il suo collega Am Lenz per primo). Come sempre qualifiche al mattino e il via della gara alle 16.45.