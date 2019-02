Una Citroen C3 per soli uomini

Generalmente, le serie speciali di quasi tutte le case costruttrici di automobili, vengono dedicate al pubblico femminile, questa volta, la Citroen, con notevole coraggio, ha invertito la rotta, con una allestimento della C3, al secolo “Uptown”, dedicato ai maschietti. Niente di trasgressivo, ma una cosa non di poco conto, che sfata un’abitudine inveterata, aprendo le prospettive ad un nuovo universo di marketing. L’auto è caratterizzata da una livrea bicolore, con tetto nero ed interni realizzati in materiali particolarmente gradevoli, progettati pensando alla cura manufatturiera, dei negozi di una volta, soprattutto i “Barber shop” degli anni 60, un periodo fatto di artigianalità e finiture, che prestano particolare attenzione al dettaglio. Un modo di fare che si sta riscoprendo, che sta diventando status, ma abbattuto dalla necessità di una massificazione seriale, dettata da necessità industriali. Abbiamo parlato di un’identità maschia, la stessa che l’uomo, in questi ultimi tempi, sta mettendo per la propria acconciatura, per la cura del dettaglio nella gestione dei baffi e delle barbe.

Per questo motivo, chi acquista una versione Updown della C3, avrà uno speciale cofanetto di “UpdownWax”, una cera per barbe, baffi e capelli, realizzata appositamente dalla Tonsor 1951, azienda di hairstyle maschile. Una cera che può essere utilizzata, anche per lucidare la carrozzeria della C3. Questa edizione speciale, tirata in soli 1.000 esemplari, parte dalla dotazione base del top di gamma, la Shine e praticamente c’è di tutto, in più: vetri posteriori oscurati, KeylessAccess&Start e Pack Navigation DAB.

Ampia la gamma motori (tutti in linea con la futura normativa Euro 6-2): benzina PureTech 3 cilindri da 82 e 110 Cv, quest’ultimo abbinabile anche al cambio automatico EAT6, un abbinamento che, in autostrada, fa tranquillamente 20 km con un litro di benzina e diesel BlueHDi da 110 Cv, questo, poi, i 20 a litro li supera abbondantemente. Tre le tinte disponibili per la carrozzerie, tutte abbinate al tetto in nero “Onyx Black”: Night Black, Polar White e Platinum Grey. Internamente, troviamo un misto pelle, unito ad un particolare tessuto, che richiama il simbolo identificativo del marchio: gli “Chevrons”. In più, su tetto e fiancate, spicca la personalizzazione: “Updown”. I prezzi vanno dai 17.150 ai 21.100 euro.