Una Citroen C5 Aircross sul tetto del mondo

Una Citroen sul tetto del mondo. Missione compiuta per la C5 Aircross 71° N Limited Edition che, partita da Milano, dopo aver percorso 3959 chilometri è arrivata a Capo Nord. Durata dell’impresa, 18 giorni, durante i quali l’equipaggio composto da Max Gionco e Chiara de Notariis (compagni di guida e nella vita) ha vissuto esperienze incredibili ed attraversato paesaggi da sogno. Così, dopo la prima «crociera nera», organizzata da André Citroen nel lontano 1924 e seguita dalle due crociere gialle datate 1931 e 2017, questa volta è stato il bianco a rendersi protagonista dell’ultima avventura targata Citroen.

Max e Chiara, attraversando Oslo, Lillehammer, Molde, Kristiansud, Bodo, le isole Lofoten, Narvik e Honnisvag sono giunti fino a Nordkapp, ovvero Capo Nord. «Abbiamo incontrato tantissime renne ed avuto la fortuna di poter vedere dal vivo gli splendidi colori di un’aurora boreale - racconta Max visibilmente emozionato – Sono emozioni incancellabili che ci porteremo dentro a per sempre». Non è mancato qualche imprevisto, come quando nella tappa di Oslo i due componenti dell’equipaggio sono stati raggiunti da Fabio Volo. È lo stesso artista eclettico a raccontare cosa è accaduto. «Mentre facevamo qualche ripresa dentro la vettura ho deciso di scendere e sono subito scivolato sul ghiaccio rischiando di rompermi una gamba, posso assicurare che si stava più sicuri a bordo della C5 Aircross 71° N Limited Edition!», dice scherzando.

Anche Gionco tesse le lodi di una macchina che ha dimostrato di essere affidabilissima su ogni terreno e con situazioni atmosferiche al limite. «Non c’è stato un solo momento nel quale la vettura non ha risposto alla grande – spiega – Abbiamo percorso strade innevate, ghiacciate, siamo stati per giorni e notti a molti gradi sotto lo zero e la C5 Aircross 71° N Limited Edition ha sempre offerto il massimo delle prestazioni. E poi è comodissima, all’interno dell’abitacolo sembra di essere in un salotto». La White Cruise Adventure è stata realizzata con un modello dotato di motore diesel BlueHDi da 130 Cv. La C5 Aircross 71° N Limited Edition è arrivata nelle concessionarie italiane il 19 gennaio e si può acquistare a partire da 25.70 euro.