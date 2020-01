Due gocce meglio di quattro giorni di blocco dei diesel. E oggi c'è la domenica ecologica

Due gocce fanno più di quattro giorni di blocco delle auto diesel. L'Arpa Lazio ha diffuso i dati sulla qualità dell'aria di Roma relativi a ieri, sabato 18 gennaio. La sindaca Virginia Raggi non aveva confermato il divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti, con il bando totale di quelli a gasolio, ma finalmente era arrivata la pioggia che ha disperso le famigerate polveri sottili.

E così solo due centraline di rilevamento dello smog su tredici hanno fatto registrare Pm10 oltre i limiti di legge, in particolare a Bufalotta (52 ug/m3, il massimo è 14) e Cavaliere (51 contro 6). Il giorno precedente, venerdì 17 gennaio, col blocco in vigore e niente pioggia,erano undici su tredici quelle con valori fuorilegge.

Oggi intanto è attiva a Roma la prima domenica ecologica del 2020. Divieto totale della circolazione per tutti i veicoli a motore nella Ztl "Fascia Verde" fino alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Inoltre, gli impianti termici non potranno superare i 18 C o 17 C a seconda del tipo di edificio.