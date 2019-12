Christmas in Fashion, sfilano moda e vip

La magia del Natale, l’incanto di una sfilata di moda, una location da sogno: gli elementi essenziali della serata che si è svolta l’altra sera nell’incantevole cornice di Villa Ferrata a Grottaferrata per presentare la nuova società di eventi chiamata FA.MA In partnership con la Virtualkey.

“Christmas in Fashion” ha aperto le sue porte a personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura rendendo ancora più esclusiva la serata, all’insegna dell’eleganza e della convivialità deliziando gli ospiti con una vibrante sfilata di moda di Reylu di Monica Bartolucci accompagnata dalle borse di Ripani e agli occhiali di smorfia eyewear. E’ stato un imperdibile momento per immergersi in un contesto ricercato e respirare l’aria di Natale in buona compagnia.

Le note musicali dirette da Paolo Love e Giorgio Ciabattoni hanno creato un'atmosfera speciale da cui in seguito ha aperto le danze Sofia Bruscoli conducendo in maniera esemplare. Tutto sotto la direzione artistica dell’attentissimo Marcelo Fuentes.

Fra gli ospiti della serata: Elisa D’Ospina, Nataly Caldonazzo, Emanuela Titocchia, Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi, Silvia e Laura Squizzato, Janet De Nardis, Fabio Fulco, Stefano Pantano e Lucia Fattori, Alessandro Di Carlo, Il regista Cristian Marazziti, Raimondo Totaro, Stefano Oradei, Adam Klei, L’Hair stilyst Cristina Puccio. Come Partner della serata hanno partecipato My Future Innovation, James w.Brine, Problem Solving, Autoland, Probike.