Flower party in via Frattina per Marella

Fiori, fiori e ancora fiori per Marella. Nel suo punto vendita di via Frattina, il brand ha festeggiato ieri sera in boutique l’approssimarsi della primavera e, con questo, l’arrivo delle proposte per la stagione calda con una party a tema Secret Garden. Nel cuore dello shopping capitolino, lo store della griffe è stato così trasformato in un vero e proprio giardino segreto, profumato e dai colori accesi, sotto la guida esperta del flower designer Dylan Tripp, che all’ingresso dello store ha predisposto una cascata di verde intenso accostando edera eucalipto e violaciocche.

Sulle note della selezione musicale del dj romano Daniele Greco, Marella, che fa capo al Maxmara Fashion Group, ha presentato ai suoi invitati le ultime novità del suo occasionwear per la primavera/estate 2019 caratterizzato dalle tinte decise come rosa, verde, lampone e terracotta. Tra i capi più apprezzati senza dubbio i long dress monospalla, i pantaloni ampi e gli abiti che strizzano l’occhio agli anni ’80, le bluse caftano e persino le jumpsuit come quella total black indossata da Anna Ferzetti, moglie di Pierfrancesco Favino, che l’ha abbinata ad una giacca bianca da sera o quella smanicata candida come la neve di Daniela Virgilio, entrambe ospiti della festa floreale. Oltre alle due bellezze nostrane la griffe ha accolto su distese di anemoni, ranuncoli e violacciocche, anche una raggiante Catrinel Marlon in rosa antico, l’attrice Barbara Chichiarelli in versione multistripes, Aurora Ruffino, Barbara Foria in un completo rosso passione e poi ancora Elisabetta Pellini con un vestito a tema con la serata.

Botanico, infine, anche il menu del party proposto dal brand agli ospiti che hanno assaggiato parmigiano preparato a forma di foglia di quercia in verde e rosso, coni cosparsi di decorazioni floreali e bignè al pistacchio decorati con margherite, rose e tulipani e persino girelle di pane pizza ripiene di fiori edibili.