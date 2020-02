Georgina un passo avanti a Ronaldo

I nomi dei cantanti li ha sbagliati quasi tutti. Ma, per una volta, Georgina si è presa la scena ed è stata ben più di un passo avanti al famossissimo compagno, Ronaldo. La vera rivelazione, sul palco di Sanremo, sensuale ed ironica al tempo stesso, è stata proprio lei: Georgina Rodriguez. Con il fuoriclasse della Juve seduto in prima fila a guardarla, tra il divertito e lo scocciato. Prorompente e perfetta nella scelta degli abiti più adatti alla sua silhouette e al suo carattere, Georgina ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso.

Completamente diversa l’altra «compagna di», Francesca Sofia Novello. Bella ma non balla, ha detto qualcuno. A qualcun altro, invece, è piaciuta molto. La compagna di Valentino Rossi è apparsa molto molto impacciata. Lentamente ha cercato di prendere coraggio ma la scena non è mai stata sua. Gli abiti scelti erano di taglio sartoriale ma per accendere i riflettori serve grande personalità e, probabilmente, Francesca Sofia è ancora troppo giovane per farli vivere, quegli abiti.

Chi ha deluso, sul palco dell’Ariston, è stata Diletta Leotta. Troppe le aspettative sulla conduttrice di Dazn. Stavolta, per non strafare, ha lasciato la scena a tutte le altre. Tanto che le giornaliste della Rai, Laura Chimenti ed Emma D’Aquino, che mai hanno puntato sulla bellezza (e meno male!), hanno stupito positivamente molto di più. Perché è vero che la classe non è acqua.