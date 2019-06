Il silenzio di Sarah. Per Daniele

Tanti cuori. E qualche frase criptica, ma solo in apparenza. «A volte l’unica cosa di cui hai bisogno è capire che meriti di meglio», scriveva Sarah Felberbaum nei giorni scorsi su Instagram. Ed è sembrato chiaro, a posteriori, che la seconda moglie di Daniele De Rossi, stesse parlando alla sua metà. Amore grande dal quale sono nati due bambini, Olivia Rose e il piccolo Noah. Amore vissuto in punta di piedi. E anche ora che il marito è finito nella bufera dopo l’uscita dalla Roma- con tanto di accuse e querele - Sarah non urla, non polemizza. Si limita a stare vicino al marito. In silenzio. A un fan che le chiedeva come sta Daniele ha risposto che sta bene, mangia tre volte al giorno, cammina, sta all’aria aperta e sorride. Addirittura ride, «ogni tanto si distrae e poi torna da me». Prima in viaggio in Giappone, poi in vacanza alle Hawaii con Sarah. Occhi negli occhi, abbracciati. La forza dell’ex Capitan Futuro sembra proprio qui.