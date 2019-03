Lusso, rap e treccine. Ecco Kean

Le treccine rasta, spesso colorate sulle punte. Il diamante all’orecchio, una passione smisurata per le macchine di lusso, il rap e le grandi griffe. Un calciatore con le carte in regola, insomma, anche fuori dal campo. Ha solo 19 anni, Moise Kean, ma, soprattutto dopo il primo gol con la maglia della Nazionale italiana, si appresta a diventare l’idolo di stile dei giovanissimi. La mamma dice che è tutto Juve e preghiere ma il suo profilo Instagram parla della gran voglia di una vita di eccessi. E sennò - come insegna la storia del pallone da Maradona in poi – che campione in erba sarebbe? «Il primo gol che ho fatto a Bologna con la Juventus, ho capito: cavoli sono ricco», racconta. E con una sola frase dice tutto. Fidanzate recenti ufficiali non pervenute. Amici intorno, tanti. Un solo clone. Quasi l’anti Zaniolo, l’altro «campioncino» della Nazionale che, invece, almeno per il momento, pare tutto calcio (e mamma).