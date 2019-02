"Di mia moglie mi fido, degli uomini no". È poco credibile la giustificazione. E non assolve il calciatore-padrone. Lorenzo Insigne, cascato con tutte le scarpe nello scherzo delle Iene, ha mostrato il lato peggiore di sé. Con la complicità della moglie Genoveffa. L’attaccante del Napoli, che già aveva fatto chiudere i profili social all’avvenente consorte, per problemi di gelosia, in Tv è arrivato quasi alle mani per impedire a Genny di partecipare alle riprese di un fantomatico film con scene romantiche e baci appassionati con un attore bellissimo. Prima che gli svelassero di essere il protagonista di uno scherzo, Insigne ha fatto il pazzo. Ora dice che si fida di sua moglie, ma le impedisce - a quanto pare - di fare scelte proprie. Lei abbozza, le va bene così. Dura la vita, invece, per il povero Insigne. Ogni volta che si allontana dalla moglie deve soffrire le pene dell’inferno.