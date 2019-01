Borriello sex symbol trova pace in esilio a Ibiza

Sex symbol. Fidanzato invidiato di una Belen naufraga poco famosa all’inizio della carriera. Tradito, single per qualche minuto, libertino, discusso per le amicizie particolari e senza pace. Marco Borriello, senza più arte né squadra, è partito «in esilio», nell’isola del divertimento più spinto: Ibiza. Dove esiliato c’è rimasto per poco. Sulle spiagge dove cercava la pace e, forse, una ragione di vita, dopo aver meditato di lasciare il calcio, ha ritrovato la via del pallone. Dalla serie A italiana alla serie C spagnola, il passo è stato breve. Sole, mare, erba verde. Donne. Disperate. Per la partenza definitiva (almeno per il momento). Del bel Marco restano gli spot, per un noto marchio di biancheria intima e beachwear maschile. Tatuaggi e muscoli in bella vista, i continui passaggi in soli boxer davanti all’obiettivo del fotografo. Immagini da far saltare le coronarie. Che la pace pare l’abbia trovata solo lui.