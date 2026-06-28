Oroscopo, le Stelle di Branko di  domenica 28 giugno: tutti i segni

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Branko 28 giugno 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 28 giugno 2026

Ariete

Luna rende prepotenti e riscalda la passionalità, stasera sentirete il passaggio di Marte in Gemelli e tornerete allegri, desiderosi di compagnia, ospitali, generosi. Ogni volta che Marte assume un transito particolarmente forte e stimolante, noi diciamo che porta primavera nella vostra vita, ma visto che siamo in estate il vostro amore è caldo come fossimo a Ferragosto. Nel lavoro rende inventivi, mai senza risorse, capacità di espressione rapida e precisa. Atti scritti.

Toro

Siete possessori del biglietto vincente della nostra lotteria delle stelle, anche se ci potrebbe essere un ritardo nella riscossione. Il patrimonio finanziario è da oggi sotto la protezione di Marte, che lascia il segno e passa in Gemelli, favorisce particolarmente il lavoro che è protetto da questo pianeta energico. Medico, chirurgo, artigiano, tecnico, ingegnere. Congiunto a Urano vince con l’IA. Crea una base sicura per il successo futuro e per immediata felicità in amore. Tre giorni per conquistare.

Gemelli

Febbre d'amore o febbre d'oro? Le stelle invitano all'amore, anche le persone già sposate, prosegue il felice transito di Venere in Leone, che sarà da oggi stimolata in diretta da uno spettacolare Marte, astro passionale, da questa sera in Gemelli. Molti di voi risentono ancora della negativa Luna, ma questo influsso a un certo momento si trasforma in una energia creativa e produttiva. Nei prossimi mesi vivrete una rinascita, una rigenerazione, se è vostra ambizione.

Cancro

I contrasti non mancheranno, ma almeno non correte il rischio di annoiarvi. Il finale di giugno, vostro mese astrale, presenta importanti novità che interessano e di conseguenza possono cambiare la realtà di noi tutti. Mentre aspettate Luna piena - Capricorno, Marte inizia il transito in Gemelli, faticoso e ambiguo per voi, precede l'uscita di Giove dal Cancro, martedì. Caduta massi sulla vostra strada, ma con pazienza ci si arriva. I silenzi di Venere sono molto eccitanti.

Leone

Giove, grande fortuna -Venere, piccola fortuna, si danno appuntamento nel vostro segno il prossimo martedì. Si tratta di una congiunzione che ha la forza di provocare eventi di grande felicità. Non siete sempre ben visti dalle autorità, ma finché non vengono toccati i vostri interessi, glissate. La bella notizia è Marte che passa in Gemelli, aspetto molto buono che vi darà la forza di realizzare le speranze e i desideri, grazie anche all'aiuto e appoggio da amicizie influenti.

Vergine

Il caso vuole che la prima Luna estiva appassionata per il vostro segno, che in serata inizia il plenilunio in Capricorno, coincida con l'ingresso di Marte in Gemelli. È in contrasto con il vostro segno, ma nello stesso tempo potrà diventare una forte spalla per il vostro successo professionale. L'idea per un nuovo inizio nel campo professionale è molto originale, come lo sono del resto tutte le vostre invenzioni. Attenti però agli scatti d’ira! Venere spensierata riempie un vuoto nel cuore.

Bilancia

Vivace e fresca, l'atmosfera esterna, aggressiva situazione nell'ambiente di sempre. Nascerà Luna piena nel settore della famiglia, che potrebbe facilmente mandarvi in tilt, evitate incontri e confronti, rilassatevi in ambienti eleganti. La nuova posizione di Marte in Gemelli, fino all'11 agosto, soprattutto l'ingresso di Giove in Leone, rendono fortunato l'inizio di luglio. Potete iscrivervi al campionato italiano degli amanti più conturbanti, avete possibilità di vincere.

Scorpione

Tra i segni meglio illuminati, ora che Marte esce dalla opposizione e si sistema in Gemelli, dove assume un po' le caratteristiche che vi sono proprie: intelletto acuto, forza ed energia per raggiungere una meta che vi siete posti, qualche eccesso sessuale o innocente vizio… Giugno termina con un sorprendente incontro sotto Luna piena in Capricorno, che farà vedere in maniera positiva anche il nuovo transito di Giove nel Leone. Nessuna spericolatezza con il fisico!

Sagittario

Oggi ancora Luna protagonista nel segno, ma nel pomeriggio passa in Capricorno e diventa piena domani, utile per un controllo generale di tutte le vostre proprietà. Beni personali in notevole crescita nei prossimi periodi quando si sentirà alta la voce della fortuna di Giove dal Leone, ma ci sarà anche la voce arrabbiata di Marte, che oggi stesso passa in Gemelli. Tanti incontri, tante discussioni, litigi e avventure. Nel matrimonio, prove di pazienza fino all’11 agosto.

Capricorno

Questa sera Luna arriva nel segno e inizia la fase del plenilunio, concluderete giugno con il nuovo Giove in Leone, finisce l'opposizione iniziata il 9 giugno 2025. Un'altra vita, un altro amore ti darò, canta Marte sempre amico ma adesso in Gemelli, insieme a Venere di giorno in giorno più bella. Avrete l’occasione di dichiarare i vostri sentimenti e di partire alla conquista di quel piccolo grande uomo che vi intriga, oppure di quella donna presuntuosa che pensa di poter scappare al Capricorno.

Acquario

Se siete ancora nella condizione di single, oggi fatevi vedere dalla mattina alla sera. Fatevi vedere sotto la Luna in Sagittario, segno dei vostri incontri, poi ancora meglio sotto la Luna che diventerà piena in Capricorno, proprio quando Marte entra in Gemelli, amore e passione. La vostra indole facilmente infiammabile nel senso amoroso conduce a molte avventure però con Giove in opposizione da martedì prossimo è meglio non osare troppo. No alle speculazioni finanziarie.

Pesci

Il giorno inizia con una Luna che pone ostacoli sulla nostra strada, ma si conclude con una meravigliosa Luna piena in Capricorno con la quale termina il mese di giugno. Le due novità astrali più importanti che vi interessano direttamente riguardano Marte, da stasera in Gemelli, dove sarà fonte di disturbo nell'ambiente familiare; molto interessante invece per il lavoro e le finanze, il nuovo Giove in Leone. I nuovi amori che nasceranno nei prossimi 12 mesi saranno con il Leone.