Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 27 maggio: tutti i segni

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Branko 27 maggio 2026 a

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Le Stelle di Branko, le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 27 maggio 2026

Ariete

Mercoledì è il giorno governato da Mercurio, protettore del commercio ma anche dei ladri, per voi risulta ottimo per questioni professionali e finanziarie, viaggi di lavoro o per divertimento, abbastanza diplomatico nelle relazioni con chi occupa un posto importante, di guida, nel vostro ambiente. Concluderete con successo le trattative già avviate. Luna nel segno del matrimonio, richiama l'attenzione sul coniuge e sui componenti della sua famiglia, vostri parenti acquisiti. Bufera.

Toro

Quello che è l’aspetto più difficile, Saturno e Luna contro, non tocca negativamente il vostro segno che anzi riesce a guadagnare. Nel lavoro siete apprezzati anche per la vostra discrezione, riceverete informazioni molto confidenziali che saranno importanti per la vostra carriera e gli affari che avete già in programma per il mese di giugno. L'amore non deve passare in secondo piano, la felicità non è un optional ma un vostro diritto. Donne Toro corteggiate da un uomo importante.

Gemelli

Non avrete subito la solidarietà ma con la vostra gentile insistenza e capacità di persuasione, alla fine vincerete. Mercurio ancora nel segno si incontra con Luna nel campo della fortuna, non mancherà di lasciarvi un regalo, anche in amore. Ripensate alle posizioni prese circa sei mesi fa, ci sono adesso persone che cercano i punti deboli nella vostra preparazione, per intralciare la strada dei nuovi successi previsti in estate. L'amore non deve passare in secondo piano.

Cancro

Aspettate tranquilli, sereni, ottimisti. Un nuovo importante successo professionale-affaristico è vicino, non preoccupatevi per un piccolo intoppo, oggi provocato dalla Luna agitata. Con tutti i problemi che avete nel mondo esterno, la famiglia vi stanca molto di più, non riuscite a capire cosa si vuole esattamente da voi. Dovete ricordarvi che le stelle vi hanno assegnato sin dalla nascita di diventare voi il faro della famiglia, leggi: le grane le dovete risolvere voi. Rilassatevi con lo sport.

Leone

Questa Luna nella equilibrata Bilancia è imperdibile se dovete controllare questioni legali-burocratiche-fiscali-amministrative. Arriva finalmente anche quella importante notizia che aspettate, probabilmente da lontano o dall'estero, ma sono positivi anche i rapporti con l'ambiente circostante. Quello che non riuscite a fare, va rimandato alla Luna piena a fine mese. L'amore diventerà la vostra fortuna, felicità. Viaggi che porteranno direttamente in una stanza.

Vergine

Nascondete quella parte melanconica e pensierosa del vostro carattere, che vi rende così apprensivi anche nella salute, presentatevi agli altri sereni e decisi. Plutone nel campo del lavoro e sollecitato dalla Luna, Mercurio in giugno torna positivo e fa iniziare un nuovo corso, tenetelo presente se pensate a importanti transazioni finanziarie. Venere è dalla vostra parte, aiuta a cancellare parole aspre che sono state dette nel matrimonio. Certi amori sono mossi come canne al vento.

Bilancia

L'amore sarà presto nuovamente protetto da Venere, intanto chiarite i malintesi degli ultimi giorni, evitate discussioni anche in famiglia. La fase creativa iniziata a maggio, si concluderà con una grande affermazione e gratifiche finanziarie, frutto anche di investimenti riusciti nel passato. Mercurio è ottimo ma anche in aspetto ambiguo con Nettuno, mantenetevi sul diplomatico. Il passionale Plutone non deve spingere agli eccessi, tutto deve arrivare in maniera spontanea.

Scorpione

Provocate per primi avvenimenti nella vita professionale e amorosa, prendete rapidamente le decisioni nella vita domestica, questi giorni che portano al mese di giugno sono importanti perché posseggono tutti i presupposti per creare un passaggio esistenziale fondamentale per l'immediato futuro. Laggiù, nel Salento, non c'è pace tra gli ulivi… Il vostro compito primario è quello di fare pace con voi stessi, dopo lo farete anche nel matrimonio.

Sagittario

Luna molto gentile in Bilancia, per le questioni familiari e abitative, incide ottimamente anche sulle iniziative professionali, ma ci sono progetti che richiedono un tempo di maturazione. Un problema si allontana non appena entra in Cancro il danaroso Mercurio, 1 giugno. Riunite le vostre carte e gli effetti personali, cose sufficienti per un viaggio di cinque giorni, e andate ad attendere la vostra leggendaria Luna piena in qualche grande città in Europa o altrove.

Capricorno

Succede qualche volta anche al vostro razionale e prudente segno di sprecare il proprio talento con iniziative e persone non alla vostra altezza. Oggi questo rischio è presente causa Luna e Saturno contro, fate una selezione severa. Domani invece l'atmosfera è diversa, favorevole alle vostre operazioni finanziarie. Affari: concludete un attimo prima della chiusura. Poi fate tutto il possibile per trovarvi là dove vorreste essere, anche se dovete scappare. Tutto si fa per amore.

Acquario

Per quanto riguarda la Luna, cioè, le vostre emozioni più profonde intense, famiglia e amore, riuscita nelle imprese, il finalissimo di maggio sarà clamoroso. Anche oggi ci sono influenze di una bella forza e bellezza, grazie a Mercurio, significa improvvise novità nel campo pratico. La buona sorte sarà concretamente annunciata il 30-31, con l'evento della Luna piena in Sagittario, sarete felici durante i viaggi, farete incontri incredibili soprattutto durante una crociera sul mare.

Pesci

Alla fine le stelle sistemano tutto, voi dovete solo conservare la vostra capacità unica di saper ascoltare e aiutare le persone, la vostra invidiabile gioia di vivere. Luna, prima di cambiare fase in aspetto non tranquillo, aumenta la sicurezza in voi stessi e crea concrete possibilità di avanzamento, di successo. Dove dovrete lavorare ancora e perfezionare molto le collaborazioni. Un tuffo nel mare della passione, Venere risponde così a Marte in Toro, felice incontro.