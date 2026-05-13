Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 13 maggio: tutti i segni

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Branko 13 maggio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 13 maggio 2026

Ariete

È arrivata la Luna di maggio, a un solo padrone dovete ubbidire: amore! Nuove e fresche emozioni, anche per i legami di vecchia data, dove persistono però pressioni da parte della famiglia. Riuscirete a sistemare tutto, come sempre, ma i nervi e lo stomaco ne risentiranno. Il punto di forza nel lavoro e nell'attività professionale è la vostra capacità istintiva di capire i cambiamenti quando sono costruttivi. Non dimenticate il buon senso che avete ricevuto dai genitori.

Toro

Un anniversario, una ricorrenza, oppure festa di compleanno, sere a lume di candela. Anche se non ci sono eventi speciali da festeggiare, dovete creare situazioni spensierate e romantiche, servono per cancellare le tensioni e le incomprensioni passate, soprattutto nel matrimonio. La settimana si conclude con l’evento Luna nuova, indizio che sarà possibile risolvere i problemi, anche perché siete continuamente assistiti dalla fortuna di Venere e Giove. Marte è in arrivo…

Gemelli

Oggi dedicatevi anche alle attività secondarie, Luna è bellissima per le relazioni sociali, amicizie. Dà amore universale per l'umanità e una concezione di vita idealista. Amore per l'arte, la scienza, talento inventivo. Splendida Venere per l'amore, quasi una Luna di miele. Molte conoscenze e amicizie, inclinazione alla vita sociale, viaggi e donne. Incontri curiosi che non sembrano offrire molto in affari e, invece, daranno risultati. Concedete a Saturno il tempo di agire.

Cancro

Il segno che influenza il vostro successo nel campo professionale, Ariete, è oggi particolarmente impegnativo. Uniti in quel segno di fuoco sono tre grandi pianeti, a cui dobbiamo aggiungere anche la Luna, che rende veramente pesante questo mercoledì. Attenti a non abusare delle forze fisiche, evitate eccessi di ogni tipo. È comprensibile la vostra sensazione di essere rimasti soli a lottare, anche per gli altri. Ottimismo! I pianeti agiscono in sottofondo e preparano nuove basi.

Leone

Enorme energia mentale, a tratti potrebbe mancare la forza di concludere le cose iniziate. Tante, forse troppe in una volta, considerando Mercurio dispersivo ancora in Toro. Cercate almeno di essere prudenti quando parlate dei progetti in fase di elaborazione, soprattutto in affari una piccola scaramanzia iniziale non guasta. Quello a cui tiene tanto l’odierna Luna in Ariete, splendidamente sollecitata da Marte e Venere, è la vostra felicità in amore. Incontri.

Vergine

È il settore del successo ad essere messo in primo piano, in questi giorni che precedono l'evento della Luna nuova in Toro, molto scaltra aiuta una impresa commerciale anche all'estero, se accettate di cambiare qualche clausola del vostro contratto. Buone capacità mentali, vantaggi da viaggi prolungati, si arriva anche a una posizione stimata nella vita sociale. Riconoscimenti pubblici sono molto probabili, cresce il successo nelle vicende amorose, con Marte.

Bilancia

Attenti alla Luna di oggi e domani, transita in Ariete, crea un fuoco astrale che non giunge gradito al vostro segno, rende instabile la salute e rapporti stretti, collaborazioni. Nel caso dovessero arrivarvi nuove proposte per eventuali associazioni, non precipitatevi, prendetevi il vostro tempo. Guardate che già il 16 ci sarà un'altra Luna, molto più amica anche del vostro amore. Tenetelo stretto questo amore, è la ricchezza più grande che possiate avere.

Scorpione

Marte è ancora in Ariete, oggi e domani congiunto alla Luna, una posizione molto favorevole nella sesta casa (lavoro, salute) indica un'indole molto zelante e attiva, una forte vitalità. Nell'ambito professionale questo porta progresso, si arriva a posizioni di guida, a seconda del lavoro che svolgete. L'obiettivo dei giovani Scorpioni deve essere un futuro indipendente, perché loro appartengono a un segno che riesce meglio nelle attività autonome, libere. Legati solo dall’amore.

Sagittario

Speriamo di trovarvi in ottima forma, perché mercoledì si presenta come un giorno di sicuro successo nel campo professionale ma anche sul piano domestico-familiare può succedere qualcosa di importante. Il mattino ha l’oro in bocca, Luna in Ariete porta fortuna, tutte le iniziative lavorative e finanziarie hanno qualcosa di speciale. Sì, a nuove intese professionali-commerciali, da accettare quasi senza riserve. Amicizie in primo piano, l'amore è nuovamente molto caldo.

Capricorno

Giorno strano, dipende in primo luogo dalla Luna in Ariete, congiunta a Saturno, Marte, Nettuno. Dobbiamo precisare che si tratta di transiti che andrebbero studiati soprattutto nell'oroscopo sociale e mondiale, per voi significa provare disagio nei rapporti con certe persone che vi allontanano dall'obiettivo che un giorno avete fissato nella vostra mente. Come uscirne fuori? Restate indipendenti fino in fondo, lasciate decidere alla Luna del 16. Nevralgie nella salute.

Acquario

Avrete numerose occasioni per dimostrare la vostra bravura professionale, la capacità imprenditoriale. Inventivi, sapete cogliere immediatamente il nocciolo delle questioni. Però quel Mercurio in Toro, tende all'ostinazione, attenti a non diventare litigiosi o troppo critici verso gli altri. Con le persone vicine, parenti e fratelli, ci saranno disaccordi per via delle questioni scritte. L'amore ci sarà, ma gli sposati devono riparare quelle antiche scale che cominciano a scricchiolare.

Pesci

La capacità di guadagno è molto sviluppata, successo nel lavoro e nello studio, predisposizioni in tutte le faccende finanziarie e insieme molta temerarietà, una insolita generosità. Dovete imparare a essere oculati e parsimoniosi, per un domani… Siete davvero come un mare in cui confluiscono tutti i fiumi. Ma è proprio la situazione astrale così carica che fa pensare a come siete ormai vicini alle soluzioni. Giove crea un'atmosfera festiva in amore.