Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 12 maggio: tutti i segni

12 maggio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 12 maggio 2026

Ariete

L'energia e la gioia di vivere che sprigionate in questo periodo particolarmente luminoso attirano verso di voi persone e circostanze propizie. Il vostro entusiasmo sembra contagioso, e genera una sensazione di benessere negli altri. Avete capito che la fortuna può essere costruita con le proprie mani soltanto ma diventa più facile quando si può contare sulla benevolenza degli altri, ma anche di Venere. È ancora speciale per i rapporti con l'altro sesso.

Toro

La vostra positività e spensieratezza conquistano anche gli altri, attirate l'attenzione degli ascoltatori. Non potete sbagliare nel lavoro-affari, vedete anche le possibilità che sfuggono agli altri. Consigliamo di optare per il nuovo senza reticenze, fidatevi dei suggerimenti di un esperto se avete in mente affari o lavori nel settore immobiliare. Credete fermamente nella comunicazione con la persona amata e ritenete che il silenzio, anziché d'oro, sia estremamente noioso. Socializzate.

Gemelli

La quadratura della Luna con Venere provoca apprensività nei legami sentimentali ma anche, nei rapporti nati di recente, timori delle responsabilità che essi implicano. Ma il vostro Mercurio, che bussa alle porte, vi ricorda con una pillola di saggezza: da soli si viaggia, in due si arriva di sicuro da qualche parte. Condizionati da un avvenimento passato, che non rende scorrevoli i rapporti stretti, ma le tante belle stelle rivolte al futuro dicono di dimenticare. Reumatismi.

Cancro

In maggio, tutte le relazioni e le nuove conoscenze nascono sotto buoni auspici. Di tutti gli aspetti che la Luna può formare con i pianeti, l'odierno trigono con Giove in Cancro, è senz'altro associato alla fortuna. Ma anche se ottenete grandi successi lavorativi o economici, non illudetevi di essere perfetti e di sapere tutto. Saturno vi controlla, non si finisce mai di imparare. Nell'attesa di Venere, che sarà presto nel segno, ripassate qualche lezione di piano in amore.

Leone

Il transito di Luna in Pesci, non esercita influenze particolari sul vostro segno, a meno che non abbiate come ascendente proprio il Pesci. Tuttavia oggi verrete a contatto con persone che provocano in voi sensazioni insolitamente forti, fatto che potrebbe poi condizionarvi nel lavoro e nelle scelte. Come capirete da soli, c'è poco ottimismo in questo cielo, sarà perciò meglio rimandare a domani iniziative importanti, occupatevi però della casa e gioite delle cose belle che possedete, amore prima di tutto.

Vergine

Se in questo momento vi sentite stanchi ed esauriti, oppure in uno stato emotivo negativo, questa Luna in Pesci, opposta e contrastata da Venere, vi renderà gelosi e possessivi, sarà difficile mantenere il distacco e l'obiettività anche nei rapporti che servono per il lavoro. Dal punto di vista della salute, questa combinazione induce ad alimentarsi disordinatamente, indebolisce i reni, porta gonfiori. Non solo le donne, anche uomini Vergine devono stare calmi.

Bilancia

Tenendo presente il recente ultimo quarto e l'odierna presenza della Luna in Pesci, settore della salute e del lavoro, possiamo dire che vi trovate questa settimana davanti a una domanda non da poco: proseguire, cambiare, lasciare le cose come stanno? L'interrogativo riguarda in primo luogo le vecchie collaborazioni, ma la risposta vi sarà più chiara dopo il 15. Luna nuova darà la risposta giusta e definitiva. All'amore però dovete rispondere subito, vi aspetta.

Scorpione

Fino a sera Luna ancora in Pesci, ottima per la casa e l'attività, ma quel segno d'acqua rappresenta la vostra quinta casa zodiacale, quella che corrisponde al cuore, inteso come la felicità in amore. Oggi questa felicità è assicurata anche dall'aspetto che nasce con Giove, proverete emozioni molto più profonde e quindi le esperienze d'amore saranno molto più intense. Ma può essere anche l'occasione giusta per dare un colpo di spugna, a qualcosa.

Sagittario

Effetto Luna nell’umido Pesci, tutto il giorno: gambe doloranti, gonfiori, spalle, gola. Sempre ottimo Mercurio per l'attività professionale, speciale per gli affari, ma proprio a causa di queste piccole noie consigliamo di attendere la Luna domani in Ariete. Magari si tratta di una passeggera tempesta che si lascerà dietro un terreno più fertile per le prossime semine. Nonostante l'assenza del dialogo, o forse proprio per questo, il trasporto sessuale è molto sexy.

Capricorno

Il prossimo weekend le stelle gettano sul tavolo verde le carte vincenti, cercate di arrivarci in buona forma e ben preparati anche sotto l’aspetto burocratico e legale. Ci sarà Luna nuova nel punto più alto del vostro oroscopo, non male nemmeno l'odierno influsso che deriva dai Pesci, ma sapete come si comporta la Luna in quel segno, perde il senso della realtà. Però diventa una gattina innamorata per quanto riguarda le conquiste d'amore, e voi ne avete bisogno, tanto.

Acquario

Se necessario, l'odierna Luna in Pesci, stimolata da quel buongustaio che è Giove, favorisce una dieta disintossicante, in ogni caso dovete liberarvi delle cattive abitudini alimentari. Giove, che nel nostro corpo governa il fegato, sarà super riscaldato in Leone per un lungo periodo… Troviamo esagerato il vostro forte attaccamento agli oggetti materiali e all'atteggiamento possessivo verso di essi, quando c'è un'altra ricchezza che vi chiama: Venere, amore.

Pesci

Baci, baci. Che altro si può dire, quando nel segno spunta una Luna come questa, in diretto aspetto con Giove, con cui forma un trigono astrale che gode di grande fama in astrologia, ma anche nella tradizione popolare presso diversi popoli nel mondo. Cioè, chiama l'amore, la fortuna. Aiuta a concludere le iniziative professionali e gli affari, ma se avete bisogno di un transito ancora più forte e costruttivo, cercate di impostare tutto il 16, Luna nuova di maggio.