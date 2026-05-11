Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 11 maggio: tutti i segni

11 maggio 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 11 maggio 2026

Ariete

Una settimana da ricordare. Oggi e domani, Luna in Pesci porta un tocco romantico al vostro amore, apre con il passaggio di Marte nel vostro segno, Venere promette incontri meravigliosi, chiude il periodo con Luna nuova in Toro, settore delle finanze. Davanti a voi tutte le possibilità che cercate! Le battaglie, le lotte, fanno parte del vostro modo di vivere ma non è sempre possibile vincere, invece è possibile dare inizio a un processo rinnovativo delle associazioni.

Toro

Lo spettacolo della Luna nuova nel vostro segno, il 15 e il 16, inizia già questa mattina - Luna transita due giorni in Pesci, segno per voi importante soprattutto per i contatti e incontri che favorisce. Avviene qualcosa che vi farà capire come cambierà la vostra vita nel prossimo periodo, ma dovete accettare anche gli impegni faticosi e un giorno avrete soddisfazioni e guadagni. Vivete uno dei compleanni più completi della vostra vita, anche se non siete più giovanissimi. Amici cari.

Gemelli

Passata la fase ultimo quarto, che sicuramente ha chiuso il periodo di incertezze e di insoddisfazioni, per aprire un periodo nuovo e felice di tutta la vostra vita, che partirà ufficialmente con l'ingresso del Sole nel vostro segno il 21. Oggi e domani, causa Luna in Pesci, avviene qualcosa nell'ambiente professionale che vi innervosisce. Potrebbe suggerire parole sbagliate e voi ben sapete la portata delle vostre gaffe. Approfittate della bella Venere, porta amori a sorpresa.

Cancro

Fortuna, improvvisamente. Questa volta è portata dalla Luna in Pesci, due giorni in aspetto meraviglioso con Giove e anche con Sole, due forze rigeneratrici - cosa intendete rinnovare nella vostra vita marinara? Certi rapporti vi servono, o non siete piuttosto voi a servire loro? La base è solida e concreta per costruire nuove intese, questa volta anche associazioni finanziarie. Ricordatevi, solo l'amore vi serve veramente, nient'altro che amore. Lo troverete.

Leone

Condizioni ambientali non facili a fine settimana, sotto pressione della Luna nuova e Mercurio in Toro, ma si tratta di transiti che vi danno modo di riflettere sulle iniziative e progetti che intendete realizzare ancora in maggio. State costruendo una nuova realtà professionale, ma non dovete pensare che sarà tutto facile, indistruttibile. Viviamo tutti in un mondo di lupi, Venditti cantava "un mondo di ladri", però… Il Leone è un animale più forte del lupo, avanti!

Vergine

Luna in Pesci impone relax, staccate anche con le iniziative e lavori pesanti in casa. Tutte le questioni private e familiari, professionali e finanziarie, avranno venerdì e sabato il favore di una infallibile. Luna nuova e Mercurio in Toro, regina della vostra primavera. Via dalle persone noiose! Siete nati commessi viaggiatori, poi la vita vi avrà portato su un'altra strada, ma il gusto del commercio alberga sempre nella vostra indole, ritrovatelo. Controllati in amore, ma anche voi non scherzate.

Bilancia

In questi due giorni con Luna in Pesci, segno del vostro lavoro, potete impostare iniziative per le prossime settimane. Il vero miglioramento in tutte le iniziative personali e professionali inizia venerdì e sabato, quando nasce. Luna nuova Toro. Inizio di una piccola rinascita, anche fisicamente e nella salute starete subito meglio. Marte può ancora darvi un colpo basso, ma vi rende anche più determinati e battaglieri. Nella vita affettiva: dolcezza, generosità, comprensione.

Scorpione

Ritroverete tutta la vostra capacità di amare, incredibili passioni nascono sotto l'odierno trigono Luna-Giove, che vi accompagna anche con Venere ogni giorno più positiva, man mano che si avvicina al Cancro. È possibile assaporare qualche frutto del lavoro svolto, ma la settimana è preziosa soprattutto per impostare nuove iniziative, spegnere o accendere nuove associazioni. Anche nel privato, ogni cosa nuova va impostata venerdì 16, Luna nuova di maggio.

Sagittario

Non è tempo di saldi, la stagione primaverile arriva al suo culmine venerdì 16, quando nasce Luna nuova in Toro, imperdibile per ogni tipo di iniziativa professionale, finanziaria, pratica nel settore della casa e delle altre proprietà. Se necessario, potete già avviare nuove vertenze legali perché in luglio Giove sarà in Leone, per un anno vi proteggerà. Oggi disturbati i rapporti con le persone vicine, ormai ci avete fatto il callo, non sarete sorpresi. Luna stressante per il corpo.

Capricorno

Settimana positiva in ogni caso, attenti però al 13-15, ci saranno forti tuoni nel cielo creati da Marte, per fortuna ultima settimana in aspetto negativo dall'Ariete. Nel caso ci fossero delle mancanze, dei buchi, siete in grado di riparare. Per esempio oggi ottimo appoggio di persone amiche, addirittura nuovi amici entrano nella vostra vita. Notizie emozionanti, incontri cordiali e profondi. Siete persone potenti, ma qualche volta avete anche voi bisogno di protezione.

Acquario

Non c'è bisogno di esagerare con lo stress, un taglio ci sarà, se deve esserci. Tra una settimana, dopo il novilunio e l'ingresso di Marte in Toro, capirete che era giusto così. Lo capirà anche il vostro incontentabile amore (e voi avete capito cosa mai vuole?). Questa parte della stagione non è indice di perfetta energia fisica, considerate la salute per quello che è, il bene più prezioso. Un po' dovete fidarvi del destino e della buona sorte che vi accompagna sempre.

Pesci

Tre voci della fortuna: Luna nel segno-Giove-Mercurio. Vita nuova! Questo nuovo passaggio astrologico vi sarà chiaro venerdì e sabato, sotto Luna nuova in Toro, segno che sa essere sempre presente al vostro fianco al momento di bisogno, ma anche nei momenti di allegria e di felicità. Ecco, di felicità, vogliamo cantare questa settimana pensando alla prossima Venere in Cancro. Gli uomini tante volte fanno progetti e gli dei sorridono… ma nell'estate 2026 sono dalla vostra parte.