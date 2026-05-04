Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 4 maggio: tutti i segni

Foto: Branko

04 maggio 2026 a

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Ariete

Buona partenza, felice ritorno! Chi vi rimprovera di non essere equilibrati, oggi non avrà nulla da dire, in voi c'è un equilibrio fra bisogni personali e quelli connessi alla carriera, riuscite ad essere presenti ovunque. Se avete in mente un progetto, un'azione fuori dagli schemi stabiliti, che faccia colpo su qualcuno, agite sotto questa Luna in Sagittario, originale e senza paura. È Venere che vi rende così simpatici, Marte passionali, Mercurio chiacchieroni, chiedete qualcosa di più in amore.

Toro

Dopo la pausa festiva, immediata ripresa nel lavoro e in affari, che ricevono ottime stimolazioni e che saranno ancora più forti quando la Luna sarà in Capricorno, domani sera. Una crisi nella comunicabilità con gli intimi è probabile, le relazioni con il mondo esterno sono invece ottime, intensificate le amicizie. Sono un deposito sicuro per il vostro lavoro della prossima estate. Ricordate che ogni conquista materiale o professionale, chiede sempre un qualche rischio. Avventure.

Gemelli

State particolarmente attenti perché oggi e domani sarete eccitabili e impulsivi. Succede anche senza la vostra volontà di discutere e litigare, è questa Luna che si oppone a Venere e Urano, a creare qualche incomprensione nel lavoro e nel rapporto di coppia. Nello stesso momento però, questo aspetto può provocare una nuova attrazione fisica, una volta si sarebbe detta “scandalosa”, ma questa parola da tempo ha perduto l'originale significato. Ragazzi, giocate con l’amore.

Cancro

Puntate sul lavoro, studio, professione, carriera all'estero, affari piuttosto ambiziosi. Luna tutto il giorno in Sagittario, dall'alto del suo ottimismo lancia una freccia molto lontano, convinta che centrerà qualche obiettivo. Questo è un po' anche un limite del Sagittario, ma voi avete una copertura talmente sicura di Giove, che ce la farete. Mercurio secco e tecnico, favorisce le relazioni del presente. In amore, dopo tanta teoria, passerete alla pratica. Sesso: quasi una scoperta.

Leone

Siamo un po' in apprensione per le vostre vie respiratorie, gola, corde vocali, eccetera. Sono piccole cose ma fastidiose che provoca Mercurio in Toro, in città consigliamo di viaggiare in taxi, meglio non venire in contatto con troppe persone. Fate parlare i vostri occhi, che Venere rende più somiglianti a quelli di una lince che non al leone, raccontano tutto. La donna Leone è in pieno risveglio primaverile, conquista. Nell'uomo si risveglia il generale che dorme in lui, Napoleone.

Vergine

Diventano di giorno in giorno più forti e fortunati gli influssi che regolano i contatti con il lontano, viaggi, imprese all’estero, ma anche amore con forestieri. Da quando avete la simpatia di Giove in Cancro, abbiamo più volte ricordato che questo è un astro internazionale, non si interessa delle beghe quotidiane e piccole piccole a cui assistiamo tutti i giorni. Luna chiama oggi in famiglia, è poco chiaro per quali motivi non siete ancora arrivati a capo di un problema che, diciamo la verità, non è poi così grande.

Bilancia

Sono destinati ad aumentare i contrasti con chi siete in rapporto professionale, ma non è molto diversa nemmeno la parte dei rapporti privati, la battaglia quotidiana non deve esaurire tutte le energie in un giorno. Oggi il problema non si presenta, Luna ottima per controllare le questioni scritte, finanze, tasse, mutui, interessi dalle proprietà immobili (anche se intestate ai figli). Venere in Gemelli è anche un po' ragioniera, aiuta a trovare errori nei conti. In amore, i vostri errori sono molto eccitanti.

Scorpione

L'amore cerca l'essenza della primavera. Ma le stelle sono già orientate verso il campo pratico che avrà in settimana la possibilità di progressi, guadagni, come anche improvvise cadute. Guardiamo in primo luogo l'effetto della Luna: nei primi giorni ottimista e totalmente concentrata sul lavoro e tutto quanto riguarda il campo dei soldi, il giorno 8 però cambia di colpo e diventa ultimo quarto in Acquario. Toglie l'ossigeno, questa sarà l'impressione, perciò fate tutto prima, adesso!

Sagittario

Ben trovati dalle stelle del Tempo, siamo particolarmente felici di poter annunciare per voi una magnifica settimana di maggio. Anche per l'amore, nonostante la contrarietà di quella Venere doppia in Gemelli, ingannevole per la vicinanza di Urano, ma tutte le altre stelle sono favorevoli al Sagittario! Arrivano aiuti per la famiglia, straordinaria conclusione di una trattativa professionale, una transazione, un contratto. Alla vostra Luna piena di fine maggio, sarete su un'altra barca.

Capricorno

La stagione del Toro dovrebbe essere per voi anche divertimento, incontri di amicizia, viaggi pure spensierati non solo per dovere professionale, piccoli lavori in casa, nel giardino o sul terrazzo dove pianterete i vostri fiori. Ma basta anche un solo vaso su una finestra per far capire al mondo che in quella casa abita l'amore… Avanti, ardenti figli e figlie di Saturno! Siete stati voi a dire una volta che la vita non può essere sempre un romantico blues. Infatti, la settimana ha un ritmo jazz, come a New Orleans.

Acquario

Ci sono dei periodi nel corso dell'anno in cui la Luna si prende la scena della settimana, questa volta succede a voi. Oggi e domani si comporta da simpatica nel settore delle relazioni sociali e delle amicizie, da dove riesce ad attivare Venere e Urano in Gemelli, quindi parliamo di amore e in parte anche della fortuna, se non ci fosse l'ostacolo di Mercurio che potrebbe rallentare il successo. Ultimo quarto nel vostro segno il giorno 9, imporrà scelte e decisioni irremovibili.

Pesci

È una settimana più o meno instabile per lo zodiaco e quindi incerta per il mondo, per voi non parte in maniera ideale, causa Luna in Sagittario, che crea atmosfera ostile per voi nell'ambiente di lavoro. Lasciate stare, non preoccupatevi, pensate alla vostra salute e più ancora alle persone care. Un tempo, in cima al vostro oroscopo ci stava l'amore, oggi anche voi vi siete globalizzati, altre aspirazioni nascono quando cala la sera. Insonnia da combattere con le tisane.